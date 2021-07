Lisca manteve a equipe que goleou o Guarani para enfrentar o São Paulo - Divulgação/Vasco

São Paulo - Em divisões diferentes, São Paulo e Vasco revivem o tradicional clássico, nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, na disputa de uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Em clima de decisão, Lisca decidiu não mexer nas peças e repetirá a escalação usada na goleada de 4 a 1 sobre o Guarani, sábado, em São Januário, pela Série B do Brasileiro.

Portanto, o Vasco está confirmado com a seguinte formação: Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Leandro Castan e Zeca; Bruno Gomes, Galarza e Marquinhos Gabriel; Léo Jabá, Gabriel Pec e Cano.

Recuperado de uma lesão no tornozelo direito, Andrey é a novidade, mas iniciará o clássico como opção no banco de reservas. Assim como Romulo, recuperado de um desconforto muscular.