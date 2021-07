Bruno Gomes - Rafael Ribeiro / Vasco / DIVULGAÇÃO

Publicado 25/07/2021 15:19

Rio - A vitória do Vasco sobre o Guarani por 4 a 1 empolgou os torcedores vascaínos e fez os atletas também se manifestarem nas redes sociais. O volante Bruno Gomes utilizou o Twitter para comemorar o resultado e acabou sendo respondido com uma brincadeira por Ricardo Graça, que está no momento na Seleção Olímpica em Tóquio.

"Obrigado meu Deus! Grande partida da equipe, vamos por mais", afirmou o volante. Graça comentou, brincando com o companheiro de grupo. "Parabéns, mano, pela partida e por não ter sido expulso", disse o defensor.



Bruno Gomes foi expulso recentemente em duas partidas da Série B, contra o Goiás e contra o Cruzeiro. A goleada sobre o Guarani marcou a estreia de Lisca como treinador do vasco.