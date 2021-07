Cano é encoberto pelos companheiros na comemoração após converter a cobrança de pênalti na Colina - Vitor Brügger/Vasco

Cano é encoberto pelos companheiros na comemoração após converter a cobrança de pênalti na ColinaVitor Brügger/Vasco

Publicado 24/07/2021 22:55

Rio - Na estreia no comando do Vasco, Lisca mostrou de doido não tem nada. Com uma atuação segura, o Cruzmaltino, ainda no primeiro tempo, começou a construir a goleada de 4 a 1 sobre o Guarani, na noite deste sábado, em São Januário, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Marquinhos Gabriel, Cano, de pênalti, Bruno Silva, contra, e Léo Jabá garantiram o resultado que encerrou o jejum de três rodadas da equipe, que subiu para o quinto lugar, com 22 pontos, colando no próprio Bugre, quarto colocado no G-4, com 23.

Com apenas um treino comandado, Lisca não inventou em seu primeiro jogo no comando do Vasco. Os ajustes foram pontuais. Com a volta de Léo Matos, o treinador apostou em Léo Jabá como o substituto de MT, suspenso. À beira do gramado, tentou corrigir o posicionamento, sem perder a sanidade após a boa chance de Matheus Souza no primeiro minuto de bola rolando. Atento, Vanderlei espalmou.

Aposta de Lisca, Léo Jabá mostrou esperteza para aproveitar a saída de bola errada do Guarani e acionar Bruno Gomes, que, com um sútil desvio, deixou Marquinhos Gabriel, de visual renovado com o cabelo descolorido, tocar na saída de Gabriel Mesquita para abrir o placar, aos oito minutos.

No G-4, o Guarani não se entregou. Em desvantagem, tentou tomar a iniciativa do jogo. Régis, em três oportunidades reais de empatar, travou um eletrizante duelo com o goleiro Vanderlei. Aos 27, a reação desmoronou após o pênalti de Thales sobre Léo Jabá. Com categoria, Cano ampliou a vantagem, deslocando o goleiro. Foi o 14º gol do camisa 14 na temporada.

Pressionado, o Guarani, que terminou o primeiro tempo com mais posse de bola, tentou mostrar força na volta do intervalo. Compactado, o Vasco esfriou o jogo, tentando girar mais a bola e sem se expor. A paciência foi a estratégia para encaixar o contra-ataque perfeito e sacramentar o resultado. E o terceiro gol saiu. Não da forma planejada, mas com a participação de Léo Jabá mais uma vez. Foi dele o cruzamento que Bruno Silva desviou contra o próprio patrimônio, aos 23.

Com uma atuação muito segura, Vanderlei deu conta do recado até os 36 minutos. Lucão do Break aproveitou a cochilada de Ernando para subir mais alto e diminuir o prejuízo. Com o Guarani exposto, o Vasco encaixou um contra-ataque de manual e Sarrafiore, que entrou no lugar de Marquinhos Gabriel, acertou um belo lançamento para Léo Jabá disparar da intermediária e tocar na saída de Gabriel: 4 a 1. Foi a deixa para Lisca 'enlouquecer' na comemoração no banco de reservas.

VASCO X GUARANI

Local: São Januário

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Gols: 1º tempo - Marquinhos Gabriel (8 minutos) e Cano (28 minutos). 2º tempo - Bruno Silva (23 minutos), Lucão do Break (36 minutos) e Léo Jabá (41 minutos)

Cartões amarelos: Zeca, Marquinhos Gabriel, Ernando; Régis, Bruno Silva, Rodrigo Andrade

Cartões vermelhos: -

Público: Jogo com os portões fechados



Vasco: Vanderlei, Leo Matos, Ernando, Leandro Castan e Zeca; Bruno Gomes (Juninho), Galarza e Marquinhos Gabriel (Sarrafiore); Léo Jabá, Gabriel Pec (Arthur) e Germán Cano (Daniel Amorim). Técnico: Lisca.



Guarani: Gabriel Mesquita, Pablo, Thales, Titi (Lucão do Break) e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Bruno Sávio e Régis; Matheus Souza (Andrigo) e Davó. Técnico: Daniel Paulista.