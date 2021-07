Apresentação do técnico Lisca - Foto: Reprodução/VascoTV

Publicado 23/07/2021 14:46

Rio - Nesta sexta-feira (23), o novo técnico do Vasco, Lisca, foi apresentado em entrevista coletiva. Questionado sobre reforços no Cruzmaltino, o treinador preferiu não focar no tema, mas afirmou que não pode dizer que o grupo está fechado.

"O Vasco é um clube gigante. Nunca podemos dizer que o grupo está fechado. Acredito muito na mescla de juventude e experiência. Peço licença para lembrar de alguns. Romário, Edmundo, Pedrinho foram revelados aqui. A lista é grande. Acredito demais na nova maneira de jogar. Com calma, gradualmente. Vamos analisar e vamos ver. Mas não é a nossa prioridade de momento.

Nossa prioridade é melhorar a performance deles (jogadores). Nossa missão é melhorar e estabilizar a performance deles. Entender como eles se sentem melhor. Casar as peças e fazer com que a equipe seja coletivamente muito forte. Mas, hoje, o jogador fica, em média, 54 segundos com a bola. Percorre, com a bola, 1,5% da distância por jogo. Entendimento coletivo é o que vamos trabalhar. E também com os jogadores que não estão tendo o desempenho ideal no momento", disse o técnico Lisca.

Com o contrato publicado no BID, o técnico Lisca pode estrear neste sábado contra o Guarani, em São Januário, pela 14ª rodada da Série B.