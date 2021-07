Andrey sofreu um estiramento no tendão fibular do pé direito e é dúvida contra o Guarani - Rafael Ribeiro/Vasco

Andrey sofreu um estiramento no tendão fibular do pé direito e é dúvida contra o GuaraniRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 22/07/2021 16:24

Rio - Com a apresentação marcada para a manhã desta sexta-feira no CT do Almirante, na Cidade de Deus, Lisca assume o comando do Vasco no confronto com o Guarani, sábado, às 21h, em São Januário, pela 14ª rodada da Série do Campeonato Brasileiro. O treinador, no entanto, já monitora a situação dos volantes Andrey, Michel e Romulo de olho na estreia.

Titular, Andrey sofreu um estiramento no tendão fibular durante o aquecimento e foi vetado do jogo contra o CSA no vestiário do Rei Pelé, em Maceió. Bruno Gomes foi o escolhido do técnico interino Alexandre Borges para substituí-lo.

Publicidade

Romulo, recuperado de um trauma no tornozelo esquerdo, e Michel, que se queixava de um desconforto muscular, estão em transição e, assim, como Romulo será reavaliado nesta sexta-feira. O trio tem a expectativa de ser relacionado contra o Guarani, mas quem tem volta garantida é Léo Matos, que cumpriu suspensão no empate com o CSA. MT recebeu o terceiro amarelo em Maceió e é ó único desfalque confirmado.

Invicto há cinco rodadas, o Vasco vem de uma sequência de três empates na Série B e 'empacou' no meio da tabela, em oitavo lugar, com 19 pontos.