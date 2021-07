Fora dos planos do Vasco, Bruno César fechou um acordo para receber os atrasados e rescindir com o clube carioca - Divulgação/Penafiel

Publicado 22/07/2021 20:43 | Atualizado 22/07/2021 20:44

Rio - Bruno César está de casa 'nova'. Após o entrar em acordo com o Vasco para rescindir o contrato com validade até 2022, o meia-atacante assinou contrato de dois anos com o Penafiel, clube que defendeu por empréstimo na última temporada. Livre no mercado desde o início do mês, o meia-atacante, de 32 anos, declinou propostas para voltar ao Brasil e disputará a Segunda Divisão do Campeonato Português.

Bruno César teve a saída confirmada do Vasco no começo de julho após acertar com a diretoria cruzmaltina os detalhes do pagamento de alta dívida. Emprestado para o Penafiel, ele não recebia os cerca de 70% do salário que cabia ao clube carioca desde dezembro.

Contratado em 2019, assumiu a camisa 10 na Colina, mas nunca deslanchou. Em 44 jogos, marcou quatro gols e travou batalha constante para controlar o peso. Desde outubro em Portugal, alcançou números melhores pelo clube português, com cinco gols e cinco assistências em 26 jogos.