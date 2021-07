Com Léo Matos suspenso, Zeca será deslocado para a lateral direita e abre brecha para Riquelme na esquerda - Divulgação/Vasco

Com Léo Matos suspenso, Zeca será deslocado para a lateral direita e abre brecha para Riquelme na esquerdaDivulgação/Vasco

Publicado 21/07/2021 20:53 | Atualizado 21/07/2021 22:08

Maceió - Com chegada prevista no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, Lisca acompanhará de Porto Alegre o confronto entre CSA e Vasco, nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Rei Pelé, mas não sugeriu nenhuma mudança drástica para o duelo válido pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com suspensão de Léo Matos, Riquelme é a única novidade em Maceió.

No entanto, Zeca será deslocado para a lateral direita para a entrada da joia na esquerda. O Cruzmaltino será comandando interinamente pelo técnico da equipe sub-20, Alexandre Gomes. Portanto, o Vasco entrará em campo com a seguinte formação: Vanderlei, Zeca, Ernando, Leandro Castan e Riquelme; Andrey, Galarza, MT e Marquinhos Gabriel; Gabriel Pec e Germán Cano.

Publicidade

Em nono lugar, com 18 pontos, o Vasco não tem chance de entrar no G-4 nesta rodada, mas pode diminuir a diferença e manter a esperança de acessar à zona de classificação para a Série A na estreia de Lisca contra o Guarani, sábado, às 21h, em São Januário.