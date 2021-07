Lisca - Reprodução

LiscaReprodução

Publicado 20/07/2021 11:47

Rio - Um dia após a demissão de Marcelo Cabo, o Vasco já tem um novo técnico. Lisca foi anunciado oficialmente para o cargo na manhã desta terça-feira. Ele chega ao Gigante da Colina ao lado do auxiliar técnico Márcio Hahn. O contrato assinado é válido até o final deste ano.

Publicidade

Novo treinador do Vasco, Lisca, que já comandou o Internacional, o Ceará, o Juventude e o Náutico, estava sem clube desde que deixou o América-MG no mês passado. Ele conquistou o acesso para a Série A com o Coelho na temporada passada.



Marcelo Cabo deixou o comando do Vasco após o empate com o Náutico em São Januário. Ao todo, ele comandou a equipe em 29 jogos, com 13 vitórias, 10 empates e seis derrotas. O Cruzmaltino está nas oitavas de final da Copa do Brasil e em oitavo lugar na Série B.