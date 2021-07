Lisca Doido - Marcelo Gonçalves/Parceiro/Agência O Dia

Rio - O Vasco terá um obstáculo em sua negociação com o técnico Lisca. Em entrevista ao jornalista Lucas Pedrosa, o treinador revelou que está em negociação com um clube dos Emirados Árabes, mas não descartou assumir o Cruzmaltino caso as conversas não avancem.

"Não fui procurado, só da outra vez, no início do ano, quando estava no América, mas eu tinha compromisso e não pude atender o pedido do Vasco. Agora estou no mercado, trabalhando uma situação para os Emirados. Mas pelo que eu senti, a coisa não andou muito. Acho que eles vão optar por outro treinador estrangeiro. Depois eu vou voltar pro mercado“, declarou.

“O Vasco é um clube de camisa enorme. Vamos aguardar a reunião de amanhã, mas acho que não vai sair. E aí vou estar no mercado interno”, completou.