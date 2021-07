Germán Cano - Foto: Divulgação/Vasco TV

Germán CanoFoto: Divulgação/Vasco TV

Publicado 16/07/2021 19:36

Rio - O atacante Germán Cano, de 33 anos, possui contrato com o Vasco até o final deste ano, mas afirma que tem desejo de permanecer no Cruzmaltino, independente de retorno para a elite do futebol brasileiro na próxima temporada.

É uma honra muito grande representar a camisa do Vasco, fazer muitas coisas aqui. Estou muito contente e convencido do que eu quero. Quero seguir fazendo história no Vasco. Estou feliz, tranquilo. É um orgulho muito grande, significa muito pessoalmente seguir com objetivo de subir à primeira divisão", disse o jogador em entrevista coletiva, nesta sexta-feira.

Publicidade

Em entrevista coletiva, o atacante argentino, de 33 anos, explica a boa fase e alto número de gols após os 30 anos, na carreira.

"Muito fácil. Descansar bem, boa alimentação e cuidado pessoal são importantes para cada jogador. Estou num momento da minha idade em que ela influência muito. Eu me cuido muito, tomo proteínas e aminoácidos para que a recuperação seja mais rápida e eu possa chegar bem a cada jogo. Isso me deu resultado nos últimos dois anos aqui no Vasco. Alimentação e bom descanso".