Gabriel Pec reencontrou o bom futebol e conquistou a vaga no ataque ao lado de Cano

Publicado 14/07/2021 16:49

Rio - Um dos destaques do Vasco no empate com o Coritiba por 1 a 1, no Estádio Couto Pereira, Gabriel Pec lamentou o resultado que adiou o acesso ao G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Na mensagem postada em seu perfil oficial no Twitter, o atacante, no entanto, ressaltou a determinação da equipe, que lutou pela vitória até o fim. O camisa 11 foi uma ótima opção ofensiva pela direita, finalizou quatro vezes ao gol e participou do lance em que Cano abriu o placar.

"O resultado não foi aquele que esperávamos, mas não faltou entrega. Vamos em frente", publicou Gabriel Pec.

Com o resultado, o Gigante da Colina soma 17 pontos e ocupa a sexta posição na tabela. O time alcançou a marca de três jogos sem perder na competição, com duas vitórias em São Januário e um empate fora de casa. Caso conquistem uma vitória no fim de semana, os comandados de Marcelo Cabo poderão entrar pela primeira vez no G-4.

O próximo compromisso do Vasco será no domingo, às 16h, contra o líder invicto Náutico, em São Januário. A partida é válida pela décima segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.