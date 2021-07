Vasco x Coritiba - Rafael Ribeiro/Vasco

Vasco x Coritiba Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 13/07/2021 23:25

Na briga para retornar à elite do futebol brasileiro, o Vasco enfrentou o Coritiba em Curitiba e conseguiu arrancar um ponto fora de casa. O time de Marcelo Cabo saiu na frente, no começo do segundo tempo, com German Cano, mas cedeu o empate instantes depois. O gol do Coxa foi marcado por Léo Gamalho.

Coritiba e Vasco fizeram um primeiro tempo abaixo das expectativas. As duas equipes jogaram de forma burocrática e com poucos lances de emoção. O começo deu a impressão que seria diferente, uma primeira etapa movimentada. Logo no primeiro minuto, o Coxa chegou com muito perigo. Depois do cruzamento que saiu da esquerda, Léo Gamalho ganhou de cabeça na área e mandou no canto, mas Vanderlei defendeu tranquilo.

Publicidade

Aos cinco minutos, o Vasco respondeu. Após bonita troca de passes na direita do ataque, Galarza enfiou na área para Pec, que dominou e deu um tapa de canhota buscando o ângulo, e a bola passou muito perto. Depois desse lance, o jogo só foi ter outra jogada de perigo aos 21 minutos e foi do Coxa. Robinho ficou com a sobra de bola na direita, parou, pensou e rolou atrás para Val. Ele chegou batendo de primeira, rasteiro, e a bola passou muito perto da trave direita de Vanderlei.



Antes do fim da primeira etapa, o Coritiba, novamente, quase marcou, aos 41 minuto. Em contra-ataque, a bola sobrou para Robinho, que deu um toque de cobertura. Ernando quase em cima da linha botou o corpo na frente e evitou o gol. Jogadores do Coxa ficaram pedindo pênalti por um suposto toque no braço do zagueiro vascaíno, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

Publicidade

Diferentemente do primeiro tempo, a segunda etapa teve bola na rede. E o primeiro foi aos oito minutos, do Vasco. MT experimentou o chute de longe da área, Wilson defendeu dando rebote para o lado, Pec chegou e já deu de primeira para dentro da área, e Cano, bem colocado como de costume, só empurrou para o fundo das rede.

Mas o Cruzmaltino ficou pouco tempo com vantagem no placar e sofreu o empate instantes depois. Em contra-ataque do Coritiba, Rafinha foi lançado na direita e faz o cruzamento na linha de fundo, Léo Gamalho ganhou de cabeça no meio da área e cabeceou firme. Vanderlei ainda encostou nela, mas não conseguiu evitar o gol aos 16 minutos.

Publicidade

O Vasco não sentiu o golpe e foi pra cima do Coritiba na saída de bola. Pec recebeu excelente passe na ponta direita da área, ele dominou e já ajeitou o corpo para dar um tapa de canhota no cantinho. A bola tinha endereço certo, mas Wilson se esticou todo e fez grande defesa.

Depois o jogo deu esfriada. Os cariocas pareciam satisfeitos com o empate fora de casa e não demonstravam muita vontade para conseguir o segundo. O Coritiba, por outro lado, até tinha uma postura ofensiva, mas a qualidade dos jogadores não ajudavam. Com isso, o resultado no 1 a 1 mesmo.

Publicidade

Com o empate, o Vasco fica com 17 pontos e cai para a sexta colocação. O próximo jogo será apenas no domingo diante do Náutico, atual líder da Série B, com 25 pontos, em São Januário, às 16h, pela 12º rodada da competição.