Publicado 13/07/2021 10:53

Rio - Principal destaque do Vasco na temporada, novamente o atacante Germán Cano é envolvido em rumores de ofertas para deixar o clube carioca. Em contato com o portal "Vascaino.nett", o empresário do atleta, José Costanzo, negou qualquer proposta pelo artilheiro cruzmaltino.

A bola da vez seria o Galatasaray da Turquia. Informações da imprensa local seriam de que o jogador do Vasco seria um dos jogadores ventilados no clube para substituir Falcao Garcia no elenco turco. O colombiano vem sofrendo com sequência de lesões e pode ser negociado com o futebol português.



Cano tem contrato com o Vasco até o fim do ano e é o principal destaque da equipe de Marcelo Cabo. No total, o atacante argentino tem 36 gols em 73 partidas vestindo a camisa do clube de São Januário.