Germán Cano - RAFAEL RIBEIRO/vasco

Germán CanoRAFAEL RIBEIRO/vasco

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 13:41

Rio - Principal referência no elenco cruzmaltino, Germán Cano vibrou com o título da Argentina na final da Copa América contra o Brasil. Em seu perfil no Instagram, o atacante exaltou Messi e a conquista da taça no Maracanã.

Publicidade

"O melhor da história, assim gostaria de te ver Lionel Messi. Você está emocionando a todos nós. Argentina campeã", escreveu o artilheiro do Vasco na atual temporada.



Cano, de 33 anos, foi o autor do gol da vitória do Cruzmaltino na última partida da equipe carioca na Série B. O Vasco derrotou o Sampaio Corrêa por 1 a 0 na última sexta-feira.