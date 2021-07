Cano - Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 20:56

Nos embalos da sexta-feira à noite, o Vasco recebeu o Sampaio Corrêa em São Januário e bateu o time maranhense por 1 a 0, com gol de German Cano logo no primeiro minuto de jogo. A equipe de Marcelo Cabo conseguiu a segunda vitória seguida na Série B e segue firme em busca do acesso à elite do futebol brasileiro

O Vasco não fez um primeiro tempo brilhante, mas o suficiente para ir ao vestiário com aa vitória parcial por 1 a 0. O gol foi marcado logo no primeiro minuto de jogo. Em uma bobeada na saída de bola do Sampaio, German Cano desarmou no meio de campo e puxou o contra-ataque. Léo Matos recebeu na direita, foi para o meio e enfiou na área para o atacante argentino aparecer, chutar de primeira e abrir o placar.

Aos 18, o Sampaio o Corrêa respondeu e quase empatou. Luis Gustavo fez tabela com Paulo Sérgio na entrada da área, ajeitou para a perna direita e soltou a bomba para a ótima defesa da Vanderlei. Aos 29, o Vasco contra golpeou. No escanteio cobrado para a área, Léo Matos subiu completamente sozinho na entrada da pequena área, em cabeçada firma, mas Zé Mário, em cima da linha, tirou de cabeça.

O Vasco, com vantagem no placar, administrava o resultado, e o Sampaio Corrêa tentava reagir. O último lance de perigo na primeira etapa foi do time vascaíno, aos 42. Após puxada de contra-ataque veloz de Galarza pela esquerda, ele lançou Marquinhos Gabriel, que carregou e fez o cruzamento buscando Cano, mas a defesa adversária conseguiu tirar o perigo.

No segundo tempo, o jogo foi apático, com um Vasco seguro na parte defensiva, mas devagar no setor ofensivo. Aos 13 minutos, Pec e Cano tabelam na ponta direita da área, o atacante argentino tentou dominar para fazer a finalização, mas foi desarmado na "hora h" por Joécio, que evitou o segundo dos vascaínos.

A partida ficou chata de assistir, com poucas jogadas de perigo, mais arrastado, muito brigado no meio de campo. O Vasco se fechou por inteiro na intenção de segurar o resultado, enquanto o Sampaio não conseguia agredir.

Aos 31, a equipe maranhense conseguiu balançar a rede, mas o árbitro anulou. Ciel foi lançado no ataque, dominou dentro da área e deu um toquezinho de muita categoria por cima de Vanderlei. A bola entrou mansa no gol, mas o impedimento do atacante do Sampaio foi marcado.

O Sampaio começou a gostar do jogo e, aos 37, quase empatou. Em boa jogada pela direita, Ciel cruzou rasteiro Jajá apareceu sozinho, finalizou de primeira, mas pegou fraco, e Vanderlei salvou o Vasco e assegurou a vitória cruzmaltina em São Januário.

Com o triunfo, o Vasco chegou a 16 pontos e subiu para a quinta colocação do Campeonato Brasileiro Série B. O time de Marcelo Cabo volta a campo na terça-feira (13) para pegar o Coritiba, no Couto Pereira, às 21h30, pela 11ª rodada do Brasileirão.