Diretor Executivo de Futebol do Vasco: Alexandre Pássaro - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 16:30

Rio - O atacante Arthur Sales, de 19 anos, tem recebido propostas, entre elas, Al Shabab, dos Emirados Árabes e por último, Pafos, do Chipre. Em junho, o Vasco recebeu a última proposta enviada pelos representantes do atleta, mas negou qualquer possibilidade de negociação. A informação é do site "GE".

O atacante acertou renovação com o Cruzmaltino até setembro de 2025. A oferta do Pafos, do Chipre, é por cerca de US$ 1,5 milhão, em torno de R$ 7,9 milhões na cotação atual, por 80% dos direitos econômicos do jogador. Anteriormente, o Pafos tinha anunciado uma proposta por US$ 700 mil, além dele, o Al Shabab fez uma proposta no final da última temporada por um valor ainda menor, cerca de US$ 400 mil.

O contrato do jogador com o Vasco estava acertado até setembro de 2024, mas com a ampliação, haverá uma valorização salarial. O atacante é artilheiro do sub-20 com 10 gols em 12 jogos nesta temporada. Arthur subiu para o elenco profissional em 2021, e, até o momento, soma cinco partidas, mas sem gols.