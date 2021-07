Talles Magno e Fellipe Bastos - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Talles Magno e Fellipe BastosFoto: Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 17:10

Rio - O volante Fellipe Bastos, ex-Vasco, contou em entrevista ao Além da Bola, da ESPN Brasil, uma história inusitada, onde atuava pelo Benfica, de Portugal, e recebeu uma punição de 10 jogos de suspensão por ter esquecido a camisa no vestiário.

O jogador acredita que isso manchou a imagem dele com o clube e imprensa portuguesa, além de dizer que a carreira na Europa poderia ter sido diferente, caso esse episódio não tivesse acontecido.

Publicidade

"Se não fosse eu ter esquecido uma camisa no vestiário, talvez minha história na Europa fosse diferente. Eu estava no Benfica e indo para o jogo com minha camisa na mão. Aí, o Aimar, craque, pediu para eu pegar uma chuteira de chuva para ele para deixar no banco. Eu tinha 18 anos, disse: 'Claro'. Mas, no que eu peguei a chuteira dele, eu deixei minha camisa no vestiário e fui para o banco", disse o jogador Fellipe Bastos.

"Aí, 20 minutos, o cara da minha posição bateu a cabeça e caiu desmaiado. O treinador me chamou e cadê a camisa?", contou o meio-campista em entrevista ao Além da Bola, da ESPN Brasil. "A minha sorte é que o Moreira, goleiro reserva foi rápido, correu e pegou para mim. Mas aqueles minutos que eu fiquei esperando... Os caras da imprensa 'caíram de pau', disseram que eu não tinha responsabilidade, presidente não olhou para minha cara, o Rui Costa, que era diretor, me deu dez jogos de suspensão", concluiu.

Publicidade

Na mesma entrevista, o volante foi questionado se o episódio ocorreu com aval de Ruí Costa, com quem jogou na temporada anterior. Além disso, comentou que o português se irritou com uma brincadeira que ele e David Luiz provocaram no vestiário.

"Mesmo sendo novo lá no Benfica, eu e o David Luiz, a gente tinha uma brincadeira com o elenco de jogar xampu quando os jogadores saiam do banho para fazer eles se molharem de novo. E a gente fazia isso com todo mundo, desde Nuno Gomes, Rui Costa, Luisão, até os mais novos. Mas no ano seguinte, o Rui Costa virou diretor. Na primeira chance, me deu dez jogos de suspensão".