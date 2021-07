Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica - Reprodução

Publicado 07/07/2021 14:21

Lisboa (POR) - O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, foi preso nesta quarta-feira (7) em operação da polícia portuguesa. O procurador Rosário Teixeira emitiu mandado de busca e apreensão em meio a investigações sobre crimes cometidos pelo mandatário, como o de lavagem de dinheiro. A informação é da emissora portuguesa "TVI".

Além de Luís Vieira, também foram presos os empresários José António dos Santos, Tiago Vieira, filho do presidente do Benfica, e Bruno Macedo, advogado que intermediou as negociações de Jorge Jesus, Éverton Cebolinha e Lucas Veríssimo no clube português. Bruno também é responsável pela chegada de Jesus ao Flamengo, em 2019.

Segundo as investigações, o presidente dos encarnados teria utilizado sua influência para facilitar trâmites envolvendo os negócios de José António dos Santos e de Nuno Gaioso Ribeiro, outro procurado pela polícia local.

As operações envolvendo Luís Vieira envolvem manobras financeiras relacionadas a compra e venda de ações do Benfica, sendo que algumas dessas não passaram pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de Portugal. Em uma dessas movimentações, o mandatário teria embolsado até 11 milhões de euros.

Ainda de acordo com a emissora local, Luís Filipe Vieira passará a noite detido na polícia de Moscavide, cidade vizinha a capital portuguesa Lisboa. O caso será julgado pelo juiz Carlos Alexandre nesta quinta-feira (8).