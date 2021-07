Brasil e Argentina irão decidir a Copa América - Daniel Castelo Branco

Brasil e Argentina irão decidir a Copa AméricaDaniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 12:52

Rio - Carlo Ancelotti, novo técnico do Real Madrid, quer contar com o atacante Richarlison a partir da próxima temporada. O treinador italiano trabalhou com o brasileiro no Everton, da Inglaterra, e uma proposta oficial pode surgir nos próximos dias. A informação foi publicada pelo portal "Goal".

Apesar da vontade de Ancelotti, o estágio ainda é embrionário. Até o momento houve apenas um contato feito para saber sobre a situação do camisa sete. Além disso, as tratativas ainda não dão conta sobre um possível valor de transferência para tirar Richarlison do clube inglês.

Publicidade

O grande desejo do Real Madrid nesta janela é a chegada de Kylian Mbappé, mas os merengues devem enfrentar a dificuldade imposta pelo PSG para negociar o craque francês. Com essa situação, o brasileiro se torna um "plano B", sendo mais viável mesmo com status de referência no Everton e com contrato até 2024.

Para a posição de Richarlison, o Real conta atualmente com Eden Hazard, Vinicius Junior, Rodrygo, Vásquez e Bale, que deve estar retornando após período de empréstimo no Tottenham.