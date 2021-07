Lázaro comemorando um dos gols pelo Sub-20 do Flamengo - Heber Gomes

Lázaro comemorando um dos gols pelo Sub-20 do FlamengoHeber Gomes

Por Venê Casagrande

Publicado 07/07/2021 11:59

Fim das negociações do Huddersfield, da Inglaterra, com o Flamengo por Lázaro. Pelo menos por ora. Depois de uma longa tratativa, que durou cerca de 30 dias, a diretoria carioca fez exigências para emprestar o meia-atacante, destaque do Sub-20 em 2021, e o time inglês não topou o que a equipe carioca pediu em contrato.

Inicialmente, o Huddersfield propôs ao Flamengo empréstimo de 12 meses, com opção de compra de parte dos direitos econômicos de Lázaro ao término do vínculo. A diretoria rubro-negra até topou ceder o jogador sem compensação financeira, desde que o time inglês pagasse cerca de 1 milhão de euros, em torno de 6 milhões de reais, caso o meia-atacante não disputasse 50% das partidas do clube na temporada.

Publicidade

O Huddersfield não aceitou a contraproposta e, por ora, desistiu da promessa rubro-negra. O Flamengo entende que novas propostas podem surgir nesta janela de transferência para Lázaro, que, embora não esteja sendo aproveitado no elenco profissional, é um jogador promissor e que está no radar de clubes europeus e da MLS, principal campeonato de futebol dos Estados Unidos que conta também com equipes do Canadá.

No elenco principal, Lázaro dificilmente terá novas chances com Rogério Ceni. O treinador, em reuniões com a diretoria, já autorizou a saída do meia-atacante e passou à cúpula que não pretende utilizar o jogador.

Publicidade

Publicamente, o comandante não escondeu os motivos que os fazem não dar oportunidade ao garoto. Segundo ele, falta intensidade ao estilo de jogo do jovem, que está voando baixo em 2021 pelo Sub-20: seis gols em sete jogos, além de duas assistências.

Lázaro tem 19 anos e é considerado um jovem muito promissor. A sua melhor temporada foi em 2019, pelo Sub-17 do Flamengo, quando disputou 24 partidas e fez 23 gols, atingindo números impressionantes e conquistando títulos de expressão, como o Brasileirão Sub-17 e também o Brasileirão Sub-20, pois entrou em algumas partidas pelo time acima. Pela Seleção, ele ostenta gol de título no Mundial Sub-17.



Publicidade

O contrato atual de Lázaro com o Flamengo vai até março de 2025, e a multa rescisória é a mais alta do clube atualmente: 80 milhões de euros, cerca de 480 milhões de reais.