Rodrigo Muniz - Alexandre Vidal/Flamengo

Rodrigo MunizAlexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 02/07/2021 16:37 | Atualizado 02/07/2021 17:03

O Al Nasr não desistiu da contratação de Rodrigo Muniz e está disposto a desembolsar alto para ganhar a concorrência com o Atlético de Madrid, outro clube que fez oferta pela promessa do Flamengo. Nas últimas horas, os representantes do clube dos Emirados Árabes, que estão no Brasil, comunicaram ao Rubro-Negro que topam aumentar os valores da primeira proposta.

Inicialmente, o Al Nasr acenou com uma oferta de 4 milhões de euros, cerca de 24 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos. Dias depois, o Atlético de Madrid, um dos grandes clubes da Europa, enviou ao Flamengo uma carta de intenção com os seguintes valores: 5 milhões de euros, em torno de 30 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos.

Publicidade

O Al Nasr soube da oferta espanhola e, na última quinta-feira, entrou em contrato com o Flamengo e garantiu que estava disposto a pagar mais para vencer a concorrência com o Atlético de Madrid. A ideia é chegar a valores superiores aos que o Atlético de Madrid ofertou por Rodrigo Muniz. A diretoria rubro-negra deu o "ok" para que proposta fosse enviada.

O clube dos Emirados Árabes também aposta em números altos para convencer Rodrigo Muniz e apresentou uma oferta milionária para os representantes do atacante: 4 milhões de dólares, em torno de 21 milhões de reais, por quatro anos de contrato, além de 5 mil dólares por bonificação a cada gol e assistência, e casa e carro pagos pelo clube.

Publicidade

O Al Nasr, inclusive, colocou um funcionário do clube para conversar com Rodrigo Muniz. A pessoa escolhida pelo clube é brasileira e apresentou ao atacante do Flamengo o projeto do time, como estrutura de trabalho, a vida nos Emirados Árabes, o fasto de ter tradutor para facilitar na adaptação e deu exemplos de jogadores que atuaram no Mundo Árabe e depois foram vendidos para times europeus.

Muniz ficou balançado pela proposta financeira, mas, por confiar em seus agentes, deu carta branca a ele para que tomem as rédeas da situação. O projeto do Atlético de Madrid agradou, embora a parte financeira não seja tão alta como a do Al Nasr.

Publicidade

Diante dessa briga entre Al Nasr e Atlético de Madrid, o Departamento de Futebol do Flamengo irá se reunir com o presidente Rodolfo Landim para estudar todas as possibilidades e tomar a decisão. O Rubro-Negro entende que o time dos Emirados paga mais, os agentes de Muniz estão mais animados com o projeto do Atlético de Madrid. A ver qual será o futuro de Muniz.

Enquanto isso, Rodrigo Muniz, focado do jeito que é, continua com a mesma postura no dia a dia: treinando bem e se destacando nos jogos. Na vitória sobre o Cuiabá, o camisa 43 entrou no segundo tempo e deu assistência para o gol de Thiago Maia.

Publicidade

Com contrato até 2024, Rodrigo Muniz não teve valorização salarial e tem multa rescisória para o mercado interno baixa: "apenas" 42 milhões de reais. O Flamengo e os empresários chegaram a negociar uma renovação no começo do ano, mas não teve acordo.