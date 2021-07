Pedro, atacante do Flamengo - Daniel Castelo Branco

Pedro, atacante do FlamengoDaniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 14:52

Rio - O Flamengo bateu o pé e decidiu se manter firme na decisão de não liberar Pedro para as Olimpíadas. Em entrevista ao canal "Paparazzo Rubro-Negro", o vice de futebol Marcos Braz explicou a decisão do clube e afirmou que o atacante sabia desde o início que não iria para Tóquio.

"É a coisa mais natural do mundo a CBF convocar o Pedro. Mais natural ainda é o Flamengo não liberar. É uma maneira de se resguardar. A CBF convocou, o Flamengo não vai liberar e segue o jogo. Não tem o que brigar, o que discutir. Temos uma decisão em nosso favor no STJD e não poderia ser diferente. O Flamengo tem esse direito porque não é data Fifa", disse Braz.

Publicidade

"O Pedro, diferente do que alguns disseram, sabe desde o início que não ia ser liberado. As coisas tem que ser tratadas com mais naturalidade, menos conflito e menos 'mimimi'. Eu entendo os jornalistas que abordam os temas, mas temos que tratar isso com naturalidade para não impactar no dia a dia. O Pedro sabia desde a convocação que não seria liberado. Aqui no Flamengo, a gente trata as coisas com transparência", completou.