Thiago Mendes - Divulgação

Thiago MendesDivulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 10:45

Rio - O volante Thiago Mendes, de 29 anos, vem sendo ventilado no Flamengo nos últimos dias como um potencial reforço para substituir a lacuna no elenco com a saída de Gerson. No entanto, de acordo com o portal "UOL", o clube carioca terá que abrir os cofres para trazer o atleta de volta para o Brasil.

O jogador foi vendido pelo Lille, também da França, em julho de 2019 por 25 milhões de euros (R$ 108 milhões à época). Inicialmente, o Flamengo tentou um empréstimo, porém a ideia não agradou os franceses.

Publicidade

Apesar da venda de Gerson, o Flamengo não deverá ter condições de fazer um investimento financeiro tão grande assim, o que torna as coisas bem complicadas. Porém, o Rubro-Negro se vale da vontade do jogador para que a transferência aconteça. Ele já manifestou aos dirigentes do Lyon seu desejo de jogar no Flamengo.



Publicidade

Nas redes sociais, o próprio jogador já flertou com a possibilidade de defender o Flamengo. Além disso, a espoa do atleta postou um vídeo com os filhos. No conteúdo, ela conversa com as crianças e especula sobre uma volta ao país.