Por Venê Casagrande

Publicado 30/06/2021 16:27

Os clubes das Séries A e B do futebol brasileiro estão unidos e decidiram pela criação da Liga independente. Após a reunião presencial da última segunda-feira, em São Paulo, os representantes das equipes deram mais um passo para tirar a ideia do papel: grupos de trabalho, com membros dos departamentos jurídicos e marketing dos times, foram criados e reuniões virtuais irão acontecer pelo menos uma vez por semana. A primeira será já nesta quinta-feira.

O objetivo dos clubes é desenvolver o estatuto da Liga independente no prazo máximo de 60 dias. As pessoas envolvidas nesta etapa do projeto irão fazer uma espécie de força-tarefa para que o documento fique pronto em dois meses, prazo estabelecido internamente.

Após a criação do estatuto, uma Assembleia Extraordinária será convocada para aprovar o documento e também debater a constituição da Liga. Em seguida, os representantes dos times irão promover a eleição presidencial e criar estratégias para buscar parceiros comerciais.

A CBF, até o momento, não tem nenhuma objeção em relação à criação da Liga e deu o aval para os clubes fazerem o movimento que ocorre nos últimos dias, com reuniões e debates sobre a criação do torneio independente.

Porém, a assinatura e a aprovação final da entidade só irá ocorrer depois que o estatuto for criado e apresentado pelos clubes à CBF, que irá convocar reunião com as Federações regionais para que haja a aprovação. Porém, esse processe não deve acontecer antes do fim de agosto, prazo estabelecido pelos representantes dos times para preparar o documento.