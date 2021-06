Foto: Alexandre Vidal / Flamengo - Ryan Luka em uma das viagens pelo time profissional do Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 28/06/2021 20:32

Na ausência de Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol, que estão disputando a Copa América pelas respectivas Seleções, o técnico Rogério Ceni está recorrendo à categoria de base do Flamengo para repor o elenco. Um jovem que caiu nas graças do comandante do elenco profissional é Ryan Luka, atacante de apenas 18 anos e destaque do Sub-20.

Diante do crescimento de Ryan Luka nos últimos meses e da projeção que o jovem atacante está tendo dentro do clube, a diretoria tem o planejamento de estender o vínculo dele, que atualmente vai até julho de 2024, dar uma valorização salarial ao atleta e consequentemente aumentar a multa rescisória. As conversas iniciais com os representantes do garoto já começaram.

O projeto da diretoria para Ryan Luka é o mesmo que o clube fez (e continua fazendo) com outros destaques das categorias de base e faz parte do processo de valorização de jogadores considerados com grande projeção. A última renovação do vínculo foi em agosto de 2019, quando o jovem assinou o primeiro contrato profissional com o Flamengo.

CONHEÇA RYAN LUKA

Nascido em Além Paraíba, município no interior de Minas Gerais, na divisa com o Rio de Janeiro, Ryan Luka começou a dar os primeiros chutes em uma quadra de futsal na cidade, na companhia do pai, que colocava garrafas de plástico como acessórios para auxiliar nos treinamentos.

Ryan Luka chegou ao Flamengo no Sub-13 e foi evoluindo, ganhando destaque e sendo considerado promessa. Em 2020, com apenas 17 anos, precisou lidar com a primeira dificuldade na carreira: uma sutura de menisco em um dos joelhos que lhe tirou dos gramados durante um longo período.

Com paciência e apoio do Flamengo, principalmente do preparador físico Léo Melo, responsável pela transição de Ryan Luka no campo, o atacante superou as adversidades e deu a volta por cima para continuar com o sonho de atuar no profissional do Rubro-Negro. E conseguiu: relacionado para cinco duelos, ele foi acionado em dois jogos por Rogério Ceni. No Sub-20, em 2021, são cinco partidas e dois gols marcados.

A tendência é que Ryan Luka continue na lista de relacionados para o próximo jogo do Flamengo, contra o Cuiabá, na quinta-feira, pelo Brasileirão, às 20h. Com Pedro e Muniz à disposição de Ceni, o jovem de 18 anos fica como terceira opção no ataque rubro-negro.