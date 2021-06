Campeonato Brasileiro.”rodada 13 - FLAMENGO x ATHLETICO-PR. Gol do Bruno Henrique. Foto de Daniel Castelo Branco. - Foto de Daniel Castelo Branco

Por Venê Casagrande

Publicado 26/06/2021 14:00

Ter um elenco recheado de craques é o sonho de qualquer clube. O Flamengo tem o prazer de ostentar um time que conta com jogadores destaques em todas as posições. Mas o Rubro-Negro está tendo que lidar com o ônus de ter atletas com grande potencial: perdê-los para as respectivas Seleções, como Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Isla e até mesmo Piris da Motta.

Na ausência desses jogadores, sobretudo os do ataque, Bruno Henrique tem chamado a responsabilidade no Flamengo e comanda o time nas partidas nas ausências de Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. Nos últimos quatro duelos, o camisa 27 rubro-negro fez quatro gols e deu uma assistência. Se o corte for apenas as últimas quatro partidas, o atacante ostenta quatro gols, contra América-MG (1), Coritiba (1), Bragantino (passou em branco) e Fortaleza (2).

Na estatística geral de 2021, Bruno Henrique possui números bem significativos. Em 19 partidas até o momento, foram seis gols e quatro assistências. Ou seja, o atacante tem dez participações diretas em bola na rede. Além disso, o camisa 27 tem um bom vigor físico e dificilmente fica fora por lesão ou desgaste muscular.

Sob a batuta de Bruno Henrique, o Flamengo pega o Juventude neste domingo, às 11h, em Alfredo Jaconi, estádio que não traz boas recordações ao time carioca. A última vitória no Alfredo Jaconi foi em 1997. De lá para cá, em dez jogos foram cinco empates e cinco derrotas, incluindo a que ficou marcada pela saída de Romário do clube, quando o atacante foi para a famosa "Festa da Uva" e foi desligado do Rubro-Negro.