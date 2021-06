Rogério Ceni - Daniel Castelo Branco

Rogério CeniDaniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 18:32 | Atualizado 25/06/2021 18:34

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para pegar o Juventude no domingo, às 11h, em Caxias do Sul. E o técnico Rogério Ceni terá desfalque de peso para o duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. Rodrigo Caio, titular absoluto, foi vetado pelo departamento médico.

De acordo com nota oficial divulgada pelo Flamengo, Rodrigo Caio foi poupado por questões fisiológicas e avaliações feitas no zagueiro: "Rodrigo Caio não foi relacionado por precaução, após avaliação da fisiologia. Em função da quantidade de jogos seguidos, o processo será feito com outros atletas, após avaliações regulares."

Publicidade

O provável substituto de Rodrigo Caio é Gustavo Henrique, pois Bruno Viana, único reforço do Flamengo no ano, perdeu espaço após falhas consecutivas e Léo Pereira está em baixa no Rubro-Negro.