Presidente Rodolfo Landim e vice de futebol Marcos BrazAlexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 17:55

Diego Alves, Diego Ribas e Filipe Luís Divulgação Rio - Após perder Gerson para o futebol francês, o Flamengo pode ter mais peças importantes saindo em breve. Com vínculo apenas até o fim de 2021, Diego Alves, Filipe Luís e Diego Ribas poderão assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir da próxima semana.

Apesar de estarem com contrato perto do fim, nenhum dos atletas manifestou o desejo de deixar o Flamengo. A expectativa da torcida é de que a diretoria inicie em breve as conversas para renovar com o trio, que tem liderança importante no grupo.

Além de tentar a renovação de peças importantes, o Flamengo também deve ir ao mercado em busca de um substituto para Gerson, que se despediu na última quinta-feira.