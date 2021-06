Pedro: lesão foi confirmada - Daniel Castelo Branco

Pedro: lesão foi confirmadaDaniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 22:42

O técnico Rogério Ceni não poupou palavras ao comentar o episódio envolvendo Pedro, que demonstrou insatisfação ao ser substituído na vitória do Flamengo sobre o Fortaleza, nesta quarta-feira, no Maracanã, no segundo tempo.

"Fico triste. Acho desrespeitoso e feio. Não só comigo, mas também com o atleta que vai entrar e com o clube. Lamentável. Pedro é um bom menino e um bom garoto. Acho que esse negócio de Seleção mexe um pouco. Não cabe mais no futebol de hoje. Acho feio. Não acho uma atitude correta, mas entendo que a cabeça dele possa estar confusa. Eu achei que era o momento de tirá-lo."

Rogério Ceni, na resposta, falou sobre a Seleção porque Pedro foi convocado à seleção olímpica, mas o Flamengo não liberou o atacante e pediu a "desconvocação" dele junto ao STJD e aguarda a resposta.