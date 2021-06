FLAMENGO - Foto: Alexandre Vidal / Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

23/06/2021

No jogo que marcou a despedida de Gerson do Flamengo, pelo menos nessa primeira passagem, o Rubro-Negro bateu o Fortaleza por 2 a 1, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa fizeram dois gols no primeiro tempo, ambos por Bruno Henrique. Na segunda etapa, logo aos 16 segundos, David diminuiu para o Leão.

Em ritmo de treino, o Flamengo mandou no primeiro tempo e conseguiu neutralizar o Fortaleza em todos os setores. Com a estratégia de marcar sob pressão, o Rubro-Negro viu o goleiro Felipe Alves falhar duas vezes na saída de bola com os pés e quase complicou a vida do Leão.

A primeira bobeada de Felipe Alves foi aos dois minutos. Ele carregou a bola para fora da área e tentou o passe, mas Pedro fez bem a interceptação, e a bola ficou com Vitinho, que finalizou de longe, mas foi por cima do gol, para a sorte do goleiro do Fortaleza.

Aos dez, o camisa 12 do Leão voltou a vacilar. Felipe Alves carregou a bola na entrada da grande área, e Pedro fez a interceptação novamente, mas, de novo, o Flamengo não conseguiu aproveitar. A pressão rubro-negra deu certo aos 21 minutos. Em boa troca de passes entre Michael e Gerson, o volante fez a ultrapassagem e cruzou rasteiro, mas o volante Felipe ficou com a bola e tentou sair jogando. Bruno Henrique foi esperto, roubou dentro da área para finalizar e balançar a rede. Na comemoração, os atetas rubro-negros fizeram o "vapo", tradicional gesto de Gerson.

O Fortaleza, envolvido e sem qualquer poder de reação, só foi levar perigo ao gol do Flamengo aos 27 minutos. Após roubada de bola, Matheus Vargas recebeu na entrada da área, fez o giro e finalizou rasteiro. Diego Alves rebateu para o meio da área, mas a defesa afastou o perigo.

Aos 29, o Flamengo deu o contragolpe. Michael recebeu e puxou contra-ataque. O camisa 19 saiu cara a cara com Felipe Alves, mas parou na boa defesa do goleiro adversário. Na sequência, Bruno Henrique tentou de dentro da área e conseguiu o escanteio. Depois desse lance, o Rubro-Negro caiu e produção depois de os jogadores demonstrarem desgaste físico.

Mas, aos 42, Bruno Henrique, o melhor jogador do Flamengo no jogo, voltou a ser decidido. Pedro acionou o camisa 27, o atacante carregou a bola e finalizou. A bola desviou em Marcelo Benevenuto e entrou para ampliar o marcador.

Aos 47, no último lance do primeiro tempo, Vitinho cobrou escanteio curto, e Rogério Ceni não gostou. O treinador gritou com o atacante: "joga na área. Não treinamos essa sua jogada, p%$"

O segundo tempo começou animado e, logo aos 16 segundos, o Fortaleza diminuiu. Pikachu fez boa jogada e achou Éderson na entrada da área, e o volante tocou rasteiro para trás. David chegou batendo para estufar a rede. O Flamengo não sentiu o golpe e continuou sendo o melhor em campo e, aos oito minutos, Bruno Henrique quase fez o terceiro. Ele recebeu em velocidade pela direita, viu Felipe Alves adiantado e surpreendeu o goleiro, mas a bola pegou na trave.

Aos 20, Ceni promoveu duas mudanças: Pedro e Vitinho saíram para as entradas de Muniz e João Gomes. O camisa 21 (Pedro) saiu muito insatisfeito, socou o banco de reservas, chutou garrafa d´água e mostrou raiva por ter saído.

O Fortaleza teve grande chance aos 30 minutos de empatar o jogo, mas parou na boa defesa de Diego Alves. Em cobrança de lateral para a área, a bola sobrou com Lucas Crispim na pequena área, e o lateral finalizou para boa defesa do camisa 1 rubro-negro.

Depois, o nível técnico do jogo caiu, com jogadores das duas equipes exaustas. O Flamengo, com vantagem no marcador, saiu menos ao ataque e se arriscou pouco. O Fortaleza, com atletas limitados, não conseguia furar o sistema defensivo rubro-negro. Para segurar o jogo, Ceni sacou Diego Ribas e colocou Hugo Moura, aos 46 minutos.

O Flamengo conseguiu segurar a vitória e voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Com nove pontos, o Rubro-Negro dormiu na sétima colocação na tabela da competição. O próximo duelo será no domingo com o Juventude, em Caxias do Sul, às 11h, pela sétima rodada. Sem Gerson, Ceni precisará achar um substituto para o volante dentro do atual elenco.