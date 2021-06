Presidente Rodolfo Landim e vice de futebol Marcos Braz - Alexandre Vidal/Flamengo

Presidente Rodolfo Landim e vice de futebol Marcos BrazAlexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 18:14 | Atualizado 23/06/2021 18:16

Rio - O Flamengo acertou nesta quarta-feira a contratação de um volante para suas categorias de base. Trata-se do jovem Lauan Marques, de apenas 16 anos, que estava no São Joeense, clube de São José dos Pinhais. Inicialmente, ele chega para reforçar a equipe sub-17 do Rubro-Negro.

"Primeiramente quero agradecer a Deus, pelo meu primeiro contrato profissional, em segundo agradeço minha família que sempre me apoiaram e a @r13fussball em confiar no meu trabalho. Sou muito grato por tudo isso. Vamos", escreveu o jogador no Instagram.

Publicidade

Na última semana, o clube também fechou a contratação do zagueiro David Gondim para o time sub-17.