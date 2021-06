Pedro, atacante do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 17:18

Rio - A irritação de Pedro ao ser substituído na vitória por 2 a 1 do Flamengo sobre o Fortaleza, na última quinta-feira, no Maracanã, chamou atenção de quem acompanhava a partida. Para o comentarista Gian Oddi, da ESPN, a diretoria rubro-negra deveria pensar em algum tipo de punição ao atacante.

"Não é uma reação legal. É uma reação ainda mais nociva com um treinador que é indiscutível, que a torcida ama, mas isso não é o caso do Rogério Ceni. Então, eu acho que precisa ter uma intervenção da diretoria com o elenco, para deixar claro que esse tipo de atitude não será mais tolerada. O que a diretoria vai fazer eu não sei, mas se não houver ação, daqui a pouco vai ser o Muniz a reclamar por ser substituído", disse o jornalista.

Pedro deixou o gramado aos 20 minutos do segundo tempo, para a entrada de Rodrigo Muniz. O atacante teve boa participação no segundo gol rubro-negro, marcado por Bruno Henrique.