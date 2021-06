Arrascaeta - JUAN MABROMATA / AFP

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 18:51

Rio - Os desempenhos do Flamengo e da seleção uruguaia foram temas de discussão no programa "Bate-Bola", da ESPN, da última terça-feira. Para o comentarista Celso Unzelte, o Rubro-Negro atualmente "tem mais time" do que a Celeste.

"Time por time, o Flamengo hoje é melhor do que a seleção uruguaia. Pro Arrascaeta, é melhor jogar no Flamengo do que na seleção uruguaia. Ele não é o Pedro Rocha, o Schiaffino, o Enzo Francescoli, pro Uruguai, ele não é nem o Álvaro Recoba", declarou o jornalista.

"Esse rapaz está na seleção desde 2014 e em 27 jogos fez três "golzinhos". Muito pouco! Muito pouco para um país carente. O Uruguai não é mais aquele dos tempos desses jogadores todos que eu citei", completou.