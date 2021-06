Denilson - Reprodução

DenilsonReprodução

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 17:57 | Atualizado 23/06/2021 17:59

Rio - A afirmação do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, ao achar que a convocação de Pedro às Olimpíadas, "não faz sentido", fez com que o ex-jogador e comentarista do programa Jogo Aberto, Denílson, concordasse com a postura do Rubro-Negro.

"O Pedro deve ter falado da vontade, mas a decisão é do clube. O Marcos Braz falou que pagou 13 milhões de euros e depois perde um jogador quando mais precisa. E tem razão. Eu perdi uma Olimpíada porque o Betis não quis me liberar. Vou falar o quê? Não volto? Minha vontade era jogar. Essa foi a única grande competição que não disputei pela seleção. Mas o papel do jogador é ficar à disposição do clube e o Pedro teria que respeitar essa decisão".

Publicidade

Na última segunda-feira, o Flamengo entrou com uma ação contra a CBF no STJD, argumentando que não pode ter o desfalque do centroavante nas oitavas de final da Copa Libertadores, Copa do Brasil e durante a temporada pelo Campeonato Brasileiro.

Enquanto o caso não é resolvido, o atacante Pedro estará presente no confronto contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (23), às 19h, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.