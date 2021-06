23. Rodrigo Muniz - 70 minutos (6 jogos) - Marcelo Cortes/Flamengo

23. Rodrigo Muniz - 70 minutos (6 jogos) Marcelo Cortes/Flamengo

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 14:28

Rio - Rodrigo Muniz vem surpreendendo com suas atuações no Flamengo. Com Gabigol servindo a seleção brasileira na Copa América e Pedro se recuperando da Covid-19, o jovem jogador vem dando conta do recado.

E para Renê Simões, ex-técnico do Botafogo e agora comentarista do "Os Donos da Bola", da Band Rio, o atacante do Flamengo é o "Cano melhorado", fazendo uma comparação ao camisa 14 do Vasco, Germán Cano.

Publicidade

“Ele é muito bom, mas tem uma diferença, tecnicamente a bola no pé dele não tem a mesma qualidade do Pedro e do Gabigol. Não é aquele jogador de toque, tabela rápida. Ele é mais um jogador de finalização. Quando a bola chega, ele manda pro gol. Ele é o German Cano melhorado. Mas ainda não se compara aos outros dois”, cravou o ex-técnico de 68 anos, que tem em seu currículo passagens por Bahia, Coritiba, Fluminense, Botafogo, Seleção Brasileira feminina, entre outros.