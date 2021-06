Marcos Braz está no mercado em busca de reforços - Alexandre Vidal / Flamengo

Marcos Braz está no mercado em busca de reforçosAlexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 09:20

Enquanto se prepara para a despedida de Gerson, o Flamengo segue atrás de reposição para o lugar do volante, a caminho do Olympique de Marselha. Entretanto, essa não é a única posição em que o Rubro-Negro busca no mercado para a sequência da temporada.

Em entrevista à FlaTV, o vice de futebol, Marcos Braz, confirmou que, além de meio de campo, a diretoria está em busca também de atacantes.



Publicidade

"É possível que tenha contratação e o Flamengo está atrás no meio e na frente. Não é fácil e não vamos contratar por contratar", avisou o dirigente.



Um dos nomes para o lugar de Gerson é de Thiago Mendes, ex-São Paulo e atualmente no Lyon. Entretanto, a negociação não é simples e a diretoria do clube francês não pretende liberá-lo.



Publicidade

Pedro e seleção olímpica



Durante a entrevista, Marcos Braz também falou sobre a convocação de Pedro para a seleção olímpica. E, mais uma vez, descartou a liberação do atacante.

Publicidade

"Eu compreendo o Pedro ser convocado e tenho que compreender o Pedro não ser liberado. Simples assim. O presidente Landim faz um esforço danado para que possa com segurança fazer a negociação de jogadores importantes para termos jogadores grandes e qualificados. O Flamengo vai ao mercado, contrata o jogador perto de 13 milhões de euros e não vai contar quando precisa? Não tem sentido", completou.