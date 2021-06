Ou Ceni abre o olho e para de apontar para o nada, ou não vai longe no Mengão - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 23/06/2021 18:01 | Atualizado 23/06/2021 20:53

O Flamengo está escalado para pegar o Fortaleza nesta quarta-feira pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h, no Maracanã. O técnico Rogério Ceni conta com o retorno de Pedro, desfalque nos últimos jogos por conta de Covid-19. Rodrigo Muniz, destaque com quatro gols em quatro partidas inicia no banco de reservas.

O Flamengo vai a campo com: Diego Alves; Matheuzinho, Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Michael, Vitinho; Bruno Henrique e Pedro.

A outra novidade é o retorno de Thiago Maia, longe dos gramados desde novembro, quando machucou o joelho esquerdo e precisou passar por cirurgia. A tendência é que ele entre no segundo tempo para ganhar ritmo de jogo de forma gradual.