Vice de futebol do Flamengo, Marcos BrazALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Publicado 24/06/2021 19:06

Rio - Com contrato vencendo em julho, o Flamengo decidiu não exercer a compra do lateral-direito Luis Gustavo, do sub-20, que estava cedido por empréstimo pelo Desportivo Brasil. Com passagens pelo sub-15 e sub-17 da seleção brasileira, o atleta ficou marcado pela lesão grave no joelho que o deixou sem jogar quase por um ano. A informação é do "GE".

O atleta de 20 anos, chegou em 2018 e foi destaque do sub-17, preenchendo no currículo, convocações para a base da seleção brasileira. No fim de 2019, o jogador sofreu uma lesão no joelho que o tirou do gramado, quando estava de férias.

"Já passou na minha cabeça em falar: "Eu posso ter jogado meu sonho fora". Porque eu me machuquei fora do clube, me machuquei nas férias. Então para mim isso foi o pior, o fator turbulência, minha vida virou de cabeça para baixo em um mês. Para eu conseguir controlar minha cabeça precisei muito da minha família do meu lado". - disse o Luis Gustavo em entrevista ao ge, em janeiro.

Durante a temporada de 2020, o lateral-direito viu a perda de espaço após Wesley e Luan passaram na frente pela disputa da posição no sub-20, comandada por Mauricio Souza, enquanto estava se recuperando de lesão.