Gerson brilhou com a camisa 8 do FlamengoDivulgação

Publicado 24/06/2021 19:15 | Atualizado 25/06/2021 13:08

Thiago Maia Alexandre Vidal/Flamengo Rio - Gerson entrou para a história do Flamengo, mas agora faz parte do passado. Com a saída do jogador para o Olympique de Marselha, da França, o clube definiu nesta quinta-feira que quem vestirá a camisa 8 a partir de agora será o volante Thiago Maia. As informações são do site "Globo Esporte".

Thiago, que antes vestia a camisa 33, passará a usar a 8 já no próximo domingo, contra o Juventude (RS), às 11h, no Alfredo Jaconi. A partida, aliás, poderá marcar a volta do jogador aos gramados após mais de sete meses. Ele foi relacionado para a partida contra o Fortaleza, na última quarta, que marcou a despedida de Gerson, mas não chegou a entrar em campo.

Gerson esteve no Ninho do Urubu nesta quinta-feira para se despedir dos companheiros. O meia embarca rumo à França no próximo sábado para se apresentar a seu novo clube.