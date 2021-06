Arturo Vidal - Com características parecidas com as de Gerson e experiência internacional, o chileno já deixou claro o desejo de atuar pelo Flamengo. Atualmente com 34 anos, ele tem contrato com a Inter de Milão até 2022 e também precisaria reduzir o salário - AFP

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 15:21 | Atualizado 25/06/2021 15:22

Rio - O volante da Inter de Milão e seleção do Chile, Arturo Vidal, declarou em entrevista que sonha em jogar no Flamengo e, que esse desejo poderia ser realizado na próxima temporada.

"Sim. Existe a possibilidade. Digo sempre que meu sonho é jogar no Flamengo. Ainda tenho contrato com a Inter, mas quem sabe no próximo ano não possa vir para cá?", declarou o volante ao repórter Israel Prates, da Conmebol TV.

Com o auxílio do lateral-direito Mauricio Isla, o volante Vidal sempre busca estar antenado com tudo que acontece com o Rubro-Negro. Isla tem agido como intermediário nos bastidores para comentar sobre o desejo do volante chileno em jogar no Flamengo. A informação é do site "UOL".

Em 2022, o contrato de Vidal encerra no dia 30 de junho, e a diretoria do Flamengo estaria planejando a melhor forma de abordá-lo para garantir a contratação do jogador na próxima temporada. Pela rede social, o jogador já demonstrou que acompanha a equipe, como na última postagem que revelou ter assistido à vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Coritiba, pela Copa do Brasil.

Na manhã desta sexta-feira (25), Vidal foi abordado por torcedores na saída do hotel, inclusive por um torcedor rubro-negro que pediu para que o volante chileno jogasse no Flamengo e, instantaneamente, o volante sorriu.