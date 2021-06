Enzo - Arquivo Pessoal

Por Venê Casagrande

Publicado 25/06/2021 17:45 | Atualizado 25/06/2021 17:46

Para conseguir lançar craques para o futebol, o Flamengo tem trabalhado arduamente para garimpar jovens talentos desde a categoria Sub-9. É o caso do meia Enzo, de apenas 9 anos, que se destacou pelo Vasco, maior rival do Rubro-Negro, foi contratado como "reforço de peso" e agora é uma joia sendo lapidada para render bons frutos no futuro.

Destaque no Vasco desde a categoria Sub-7, Enzo colecionou troféus em São Januário. Mas, em 2020, após enfrentar o Flamengo usando a camisa 10, ser eleito o craque do jogo e ajudar na quebra de invencibilidade do Rubro-Negro, que não perdia há muitos jogos, o garoto chamou os pais para conversar e disse que queria atuar no time da Gávea.

Enzo Arquivo Pessoal Enzo tomou essa decisão porque sabia que em 2019, no ano anterior, o Flamengo já havia tentado contratá-lo, mas a mãe, Aline Cristina, optou por ficar no Vasco naquele momento, pois entendia que seria melhor para a carreira do filho. Porém, após ouvir o desejo do garoto de se transferir para o Rubro-Negro, os pais perceberam que não tinha mais escolha, e o caminho seria o rival.O Fluminense, outro grande do Rio de Janeiro, também demonstrou interesse em Enzo e chegou a fazer uma proposta financeira, de ajuda de custo, maior do que Flamengo e Vasco, mas como no Tricolor seria apenas para Futsal, a mãe preferiu não aceitar.

No Flamengo, por metodologia, as categorias de base até Sub-13 são obrigadas a treinar tanto no campo quanto no futsal. O Rubro-Negro entende que dessa maneira pode extrair o melhor de cada atleta.

Enzo Arquivo Pessoal Em relação a Enzo, o Flamengo firmou um vínculo de formação válido por três anos, e o atleta fechou recentemente com uma empresa de agenciamento de atletas de futebol, a Ogol Sports. Inclusive, a fornecedora de material esportivo Nike, de olho no potencial do jovem de 9 anos, fechou uma parceria com o garoto e irá patrociná-lo.Nesta sexta-feira, a reportagem apurou que Luiz Carlos, Gerente da Categoria de Base do Flamengo, se reuniu com representantes de Enzo para alinhar os próximos passos e traçar os planos para o craque de apenas 9 anos.