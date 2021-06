Klebinho - Diuvlgação

KlebinhoDiuvlgação

Por Venê Casagrande

Publicado 22/06/2021 15:44 | Atualizado 22/06/2021 15:50

A passagem de Klebinho pelo Cruzeiro chegou ao fim menos de um mês depois de ser contratado pelo time mineiro. Como o Jornal O Dia já havia noticiado, a Raposa, por entender que o lateral-direito não irá mais agregar no aspecto técnico, não o enxerga mais dentro dos planos e irá devolver o jogador ao Flamengo, time dono dos direitos do atleta. Inclusive, o Rubro-Negro já foi comunicado.

A contratação de Klebinho foi um pedido do ex-técnico do Cruzeiro, Felipe Conceição, junto ao presidente do clube, Sergio Rodrigues. O Departamento de Futebol, comandado por Mazzuco na ocasião, havia vetado o jogador, mas o ex-comandante exigiu a chegada do lateral-direito. O contrato entre os clubes permite que a Raposa faça a devolução do atleta antes do término do empréstimo, em dezembro de 2021.

Publicidade

Desde que chegou ao Cruzeiro, Klebinho possui um jogo apenas e chegou a ser afastado pela diretoria depois de ser visto em um evento noturno, sem a utilização de máscara e quebrando o protocolo médico do clube contra a Covid-19.

Com 22 anzos, Klebinho é cria das categorias e base do Flamengo e acumula passagem pelo futebol japonês, pelo Tokyo Verdy, clube que defendeu também por empréstimo.