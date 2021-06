Rubro-Negro não quer ficar sem os gols de Pedro na temporada - Daniel Castelo Branco

Por Venê Casagrande

Publicado 21/06/2021 18:38 | Atualizado 21/06/2021 18:40

O Flamengo prometeu não liberar Pedro à seleção olímpica e vai fazer de tudo para cumprir. Nesta segunda-feira, o Rubro-Negro ingressou com medida inominada para que tenha respaldo jurídico na não ida do jogador aos Jogos Olímpicos de Tóquio, que começa em julho.

O Flamengo protocolou nesse minuto no STJD a medida inominada para solicitar a liberação de Pedro. O Departamento Jurídico usou o argumento de que a convocação fora de Data Fifa não obriga o clube a liberar o atleta O Fla busca o respaldo jurídico para poder escalar o atacante. — Venê Casagrande (@venecasagrande) June 21, 2021

A petição foi protocolada no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e o Flamengo alega que o torneio não é disputado pelo "Time A". Ainda de acordo com os argumentos apresentados pelo Departamento Jurídico, o cube não é obrigado a liberar nenhum atleta aos Jogos Olímpicos por não se tratar de Data Fifa.

O Flamengo também exige que o STJD solicite à CBF que exclua registro de falta de condição do atleta para que ele possa entrar em campo pelo Rubro-Negro durante o período em que a seleção olímpica estiver disputando os Jogos de Tóquio.

A medida do Flamengo é um pedido de liminar ao presidente do STJD, portanto, se for concedido, o atleta ficaria em condições de jogo a partir da data da apresentação da seleção que vai para Tóquio. Para o jogo de quarta-feira, contra o Fortaleza, Pedro está apto a entrar em campo, o que Rogério Ceni já indicou que deve acontecer.