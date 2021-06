Flamengo - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 20/06/2021 20:26

O próximo jogo do Flamengo, contra o Fortaleza na quarta-feira, será o último da equipe no Maracanã antes de o estádio ser entregue para a Conmebol preparar o campo para a final da Copa América, marcada para 10 de julho.

Pelo acordo feito entre o Rubro-Negro e o Fluminense, clubes que administram o Maracanã, com a Conmebol, o local terá que ficar à disposição a partir da próxima quinta-feira (24 de junho), 22 dias antes da decisão da Copa América. O período será utilizado pela entidade para trabalhar na melhoria do campo do estádio, que está maltratado por conta do alto número de jogos no terreno nos últimos meses.

Com isso, o Flamengo terá que buscar alternativa para mandar o clássico contra o Fluminense, marcado para o dia 4 de julho. Opções estão sendo avaliadas pela diretoria rubro-negra, como Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e Kleber de Andrade, em Cariacica. O martelo ainda não foi batido internamente, o que deve acontecer nesta semana.

De 25 de junho, primeiro dia que o Maracanã ficará à disposição da Conmebol, até 10 de julho, data da final, o Flamengo tem apenas o duelo com o Flu como mandante. As partidas contra Juventude (27/06), Cuiabá (01/07) e Atlético-MG (08/08) serão fora de casa.

O cenário do Fluminense é mais crítico durante esse período, e a diretoria já se movimenta nos bastidores. De 25 de junho a 10 de julho, o Tricolor possui três jogos como mandante: Corinthians (27/06), Athletico-PR (30/06) e Ceará (07/07).

Durante a última semana, o Flu fechou um "pré-acordo" com a Prefeitura de Volta Redonda para mandar os jogos contra Corinthians e Athletico no Raulino de Oliveira. Porém, o martelo não foi batido ainda e resta o contrato ser assinado.



FLA TENTOU PARALISAR O BRASILEIRÃO:

Recentemente, o Flamengo entrou com pedido no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para paralisar o Campeonato Brasileiro durante a Copa América por conta da quantidade de atletas convocados e o fato de a competição de Seleções ser transferida para o Brasil, fazendo com que a equipe tenha dificuldades para mandar jogos, mas foi em vão. A entidade negou a solicitação rubro-negra por unanimidade no Pleno do tribunal, decidido por 9 a 0.