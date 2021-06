Miguel, do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense FC

Miguel, do FluminenseMailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 18:20

Rio - O meio-campista Miguel, do Fluminense, atraiu interesse do Estoril Praia, clube português. Recentemente, os Canarinhos foram promovidos à primeira divisão portuguesa e querem contar com o jogador, de 18 anos. A informação é do "Torcedores".

Cria de Xerém, o atleta foi sondado através de um contato entre o empresário ligado ao Estoril Praia e staff do jogador, a TFM Agency. Miguel tem contrato com o Tricolor das Laranjeiras até junho de 2022.

Publicidade

Há poucos meses, o jogador e staff entraram em conflito com o Fluminense pela falta de pagamento no reajuste contratual, Fundo de Garantia (FGTS) e outros aditivos previstos. Por isso, a diretoria decidiu afastar o atleta e, desde então, não foi mais relacionado pelo técnico Roger Machado, desde a estreia contra a Portuguesa, no Campeonato Carioca, somando apenas 37 minutos em campo na temporada.

A multa rescisória está estipulada em 35 milhões de euros, chegando em torno de R$ 210,5 milhões de reais, na cotação atual, com 90% de direitos econômicos em uma futura negociação. No final deste ano, Miguel pode assinar pré-contrato com outro clube.