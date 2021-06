Estádio de Laranjeiras completou 100 anos em 2019 - Divulgação/ Fluminense/ Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 16:51

A torcida do Fluminense terá de esperar mais um pouco para ver jogos do time profissional nas Laranjeiras. Inicialmente programado para ano que vem, o retorno ao estádio agora pode ser em 2023.

Em entrevista ao site 'Ge', o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, revelou que a nova previsão é receber jogos menores do Estadual daqui a dois anos. Segundo ele, a pandemia atrasou o projeto de reforma. Em janeiro de 2021, o clube anunciou a contratação de um estudo de viabilidade das obras, que já foi entregue.



"Em razão da pandemia, a estimativa é que tenhamos possibilidade de voltar a jogar, uns cinco jogos por ano, no Estadual de 2023. Essa é a tendência. Contratamos esse estudo porque, quando chegamos aqui, foi nos dito que a arquibancada de cima estaria condenada, mas quando pedíamos os laudos para as pessoas que estavam aqui nunca aparecia. O diagnóstico foi surpreendentemente positiva, o estádio está de pé. Obviamente precisa de reforços estruturais, mas está tudo em total condição de ser utilizado", explicou Mário.



Segundo o dirigente, a reforma para Laranjeiras poder receber jogos com torcida dos profissionais pode girar em torno de R$ 15 milhões. Entretanto, o valor final ainda não está orçado.

"A gente fez ainda um outro trabalho, que foi percorrer os estádios de pequeno porte, autorizados para o Campeonato Carioca, para ver quais são as necessidades que nós teríamos de adequações. A estimativa olhando, ainda sem fazer um orçamento, tudo para deixar o estádio apto para jogos custa uns R$ 15 milhões. E estamos viabilizando que pelo menos 50% seja de projeto incentivado, com dinheiro que não é do clube", disse o presidente na entrevista.