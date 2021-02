Policial é baleado em Laranjeiras, Zona Sul do Rio Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 12:54 | Atualizado 11/02/2021 13:12

Rio - Um policial do Laranjeiras Presente foi baleado na perna no fim da manhã desta quinta-feira na Rua das Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. Segundo o Segurança Presente, o policial militar foi ferido após tentar capturar dois homens por tentativa de assalto na Rua das Laranjeiras, próximo à entrada do Túnel Santa Bárbara.

Pedestres gritaram e a equipe do Laranjeiras Presente foi em direção aos dois suspeitos que estavam em uma moto. Durante a ação, um deles atirou no policial e a dupla fugiu pelo túnel em direção ao Centro. O policial baleado foi encaminhado ao Hospital Central da Polícia Militar (HCPM) e seu estado de saúde é estável.

Imagens feitas no local registram o policial uniformizado com a roupa do Laranjeiras Presente, sendo amparado por um companheiro.

A Polícia Civil informa que a ocorrência está em andamento na 9ª DP (Catete).