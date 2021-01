André Amaral da Silva e Sara Lopes Reprodução

Publicado 26/01/2021 07:40 | Atualizado 26/01/2021 08:28

Rio - Agentes da Operação Barra Presente prenderam em flagrante um casal suspeito de praticar roubos e "sequestros-relâmpago", na noite desta segunda-feira, próximo ao metrô da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Os dois foram identificados como André Amaral da Silva e Sara Benigno Lopes Quintanilha.

A dupla foi presa em flagrante enquanto mantinha três vítimas reféns. Um deles, mantendo uma vítima sob ameaças, conseguiu comprar um aparelho celular na lojas Americanas na Rua Érico Veríssimo, enquanto o outro obrigava duas vítimas a sacarem dinheiro em um caixa eletrônico.

De acordo com o programa, a prisão aconteceu após um registro de ocorrência feito em dezembro dando as características dos criminosos e modo de atuação. Os agentes iniciaram um trabalho de inteligência, com a colaboração de segurança metrô Rio e de moradores do bairro.



Os policiais já estavam com informações e características do casal de assaltantes e conseguiram localizar e prenderam em flagrante. Os criminosos e três vítimas foram levados para a 16ªDP.