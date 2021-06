Nenê comemora gol no Maracanã diante do Santos - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 10:09

Rio - O meia Nenê foi mais uma vez o homem do Fluminense e anotou o gol da vitória por 1 a 0 contra o Santos, nesta quinta-feira, no Maracanã. Na comemoração do belo gol, foi correndo abraçar o técnico Roger Machado à beira do campo. Depois da partida, o treinador Tricolor rasgou elogios ao meia e revelou uma discussão que tiveram.

"Que bom que ele fez 100 jogos, uma marca importante, e sendo decisivo ainda. Ele é um cara apaixonado pelo jogo. Às vezes quando demonstra insatisfação por sair antes da hora que ele entendia que deveria é por estar gostando do jogo. Isso tudo faz parte. Vamos fazendo a gestão do processo, dando oportunidade para todos estarem em campo. Eu converso muito com ele porque taticamente enxerga muito e passa muitas informações para fora do campo, como o que falei em outra resposta, sobre o fato do Santos pesar o lado com muitos jogadores para gerar superioridade, e termos que colocar nossos volantes para reforçar o corredor lateral. E ele fez esse papel como terceiro volante, para não permitir que sobrasse espaço para os jogadores do Santos atuarem. Volta e meia nas cobranças que faço na beira do campo, às vezes ele briga comigo 'mas tu não cobrou do fulano que errou, só de mim'. No fim, eu falei: 'Não retruca mais para mim na beira do campo'. Mas é uma relação construída", revelou o técnico do Fluminense.

Após a vitória contra o Santos, o Fluminense chegou a oito pontos e está em quinto lugar no Brasileirão. O Fortaleza é o líder, com dez, e será o próximo adversário do Flu no Campeonato.