Homem foi morto na passagem de nível de Jardim PrimaveraReprodução

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 15:33

Duque de Caxias - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) instaurou inquérito para apurar a morte de um homem, identificado apenas como Leonardo, na tarde desta quinta-feira, 17, no bairro de Jardim Primavera. O caso ocorreu em plena luz do dia e, segundo informações, a vítima foi atingida por vários disparos de tiros no rosto, pescoço e braço no meio da rua.

A Polícia Civil informou que a perícia foi realizada no local e testemunhas estão sendo ouvidas. A investigação está em andamento.



